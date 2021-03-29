В Одессе не будет фотозон с живыми животными и птицами, – вице-мэр

В Одессе с началом весны активизировались недобросовестные уличные фотографы с экзотическими животными, а также люди, использующие этих животных в коммерческих целях. Между тем, у городских властей «достаточно принципиальная» позиция по этому поводу, заявил вице-мэр Дмитрий Жеман.

Чиновник напомнил, что в начале года исполком Одесского горсовета принял решение, согласно которому все животные, которых несанкционированно используют в коммерческих целях, будут изымать у владельцев и передавать в Одесский зоопарк.

«И поэтому уже с этой недели наши сотрудники департамента экологии начинают активную работу в этом направлении… Фотозон с живыми животными в Одессе быть не должно – такую задачу мы перед собой ставим», – сообщил Дмитрий Жеман в своем еженедельном видеообращении в Facebook.

Как сообщала «Одесская жизнь», на днях Одесскому зоопарку передали двух сов, которых зоозащитники спасли от эксплуатировавших их уличных фотографов.

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