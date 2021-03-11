НАТОвские корабли и отмена Юморины: главные новости Одессы 10 марта

В среду, 10 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
В Одессу вошла корабельная противоминная группа НАТО.
Одесский окружной административный суд решил частично удовлетворить иск общественной организации «Автомайдан Одессы» о запрете строительства собачьего городка «Догтаун». Это решение суда можно назвать победой общественности.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры получит статус национальной.
В Одессе в 2021 году Юморину на 1 апреля не смогут провести в традиционном формате из-за третьей волны коронавируса в Украине.
Капитальный ремонт улицы Черняховского в Одессе проводится без устройства велосипедных дорожек.
Фото: Антикор