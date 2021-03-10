В Одессе суд признал незаконным собачий городок «Догтаун»

Об этом рассказал на своей странице в Facebook представитель «Автомайдана Одессы», адвокат Алексей Мельников.

Так, суд признал противоправным и отменил:

отчет департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета об анализе соответствия законодательству проекта №2018-1907 от 21 ноября 2017 года «1-й городской центр спортивной дрессировки собак «Догтаун» и возможности его реализации;

заключение комиссии по вопросам общественного бюджета Одессы от 28 ноября 2017 года о принятии вышеуказанного проекта к голосованию для реализации в 2018 году.

Кроме того, суд обязал департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета рассмотреть вопрос о приведении в первоначальное состояние земельного участка на территории мемориала 411-й батареи, на котором расположен «Догтаун».

Отметим, что иск «Автомайдана Одессы» удовлетворен только частично. Тем не менее, решение суда можно назвать победой общественности.

«Данное решение наглядно показывает, что общественный сектор Одессы может и будет дальше пресекать все попытки дальнейшего дерибана города. А там, глядишь, и правоохранительные органы дореформируют», — подчеркнул Мельников.

Напомним, «Догтаун» построили в рамках «Общественного бюджета-2018». На него потратили 4,6 млн грн из городского бюджета. Собачий городок активно продвигала депутат горсовета от фракции «Доверяй делам» Ирина Куценко-Есенович.

Однако реализация проекта вызвала протесты общественников и недовольство местных жителей. Люди опасались, что в парковой зоне спилят деревья ради очередной коммерческой цели. В знак протеста активисты дважды пытались снести забор, которым огородили площадку для строительства. Полиция тогда задержала лидера «Уличного фронта» Демьяна Ганула и руководителя одесского «Автомайдана» Виталия Устименко.

Между тем, противники «Догтауна» были не против организации дрессировочного центра для собак. Они возмущались именно выбором места для реализации проекта.

Фото: Facebook Алексея Мельникова