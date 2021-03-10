Корабли НАТО вошли в Одессу (фото)

В Одессу вошла корабельная противоминная группа НАТО.
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Около 11:00 корабли альянса начали швартоваться около 11:00 в среду, 10 марта, пишет “Думская“.
Флагман группы — турецкий учебный корабль A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. В группу также входят турецкий M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25).
Корабли НАТО вошли в порт Одессы впервые в 2021 году. Напомним, они участвовали в международных учениях в Черном море.
Фото: Думская