Корабли НАТО вошли в Одессу (фото)

Порт Одессы посетит эскадра НАТОвских кораблей В четверг, 25 февраля, в Черное море вошла противоминная группа кораблей НАТО (SNMCMG2). После военных учений группа посетит порты Констанцы (Румыния) и украинской Одессы. ПОДРОБНЕЕ

“Укравтодор” определился с подрядчиком строительства дороги в Одесский порт: когда начнутся работы Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. Об этом сообщили в Укравтодоре. Строить дорогу будет ООО “Росдорстрой”. Работы запланированы на 2021 – 2022 годы. Что построят? Планируется, что новая дорога протяженностью 5,3 км соединит территорию Одесского морского торгового порта и дорогу М-28 Одесса- Южный. Строительство также включает сооружение новой эстакады. Предусмотрено ПОДРОБНЕЕ