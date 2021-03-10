Одесская строительная академия станет национальной

Одесская государственная академия строительства и архитектуры получит статус национальной.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Соответствующий проект Указа президента в среду, 10 марта, планирует рассмотреть и согласовать Кабинет министров Украины. Об этом с Telegram сообщила нардеп Татьяна Плачкова и опубликовала соответствующий проект Указа президента.
Напомним, что осенью 2020 года в академии переизбрали ректора. Им вновь стал профессор Анатолий Ковров.
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