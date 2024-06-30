Будки раздора, или что происходит на Фонтанке (видео)

Если ранее предметом раздора становились перекрывающие бесплатный доступ к морю шлагбаумы, но на этот раз немало досталось двум будкам, выполняющим, по сути, ту же функцию. Очевидно, их установщики предполагали, что именно здесь и будет взиматься плата за доступ на пляж.

Что же наблюдали одесситы на этих выходных? Ни много ни мало, а целую «пьесу» (а уж комедию, трагедию или просто фарс – решайте сами) в двух актах. Место действия – одесская Фонтанка.

Акт первый: будки снесли

В субботу, 29 июня, одиозный нардеп из Одессы, экс-«слуга народа» Артем Дмитрук (к слову, давний недруг городских властей) обнародовал на своих страницах в соцсетях видео, на котором неизвестные в масках (вероятно, люди из команды депутата) проводят достаточно жесткий демонтаж будок в приморской зоне:

После этого Дмитрук заявил, что доступ к морю теперь свободен для всех.

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Акт второй: будки вернули на прежнее место

И все бы ничего, но, как оказалось, на этом «пьеса» не закончилась, и сегодня, 30 июня, последовал ее второй акт: оказавшиеся не менее упрямыми продавцы дороги к морю на Фонтанке снова установили свою будку для взимания мзды с курортников:

И, судя по всему, на этом дело не закончится, ведь, как метко заметили сетевые комментаторы, «в эту игру можно играть долго». А сетеые шутники уже и мем на эту тему состряпали:

Так что продолжаем с интересом следить за ситуацией…

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