Народного депутата від Одеси Дмитрука оголошено в міжнародний розшук: суд виніс заочний арешт

Народного депутата Артема Дмитрука, який підозрюється у нападах на військового та правоохоронця, 29 серпня 2024 року оголошено в міжнародний розшук.

За даними Офісу Генерального прокурора, Дмитрук незаконно перетнув кордон України, ймовірно, з метою уникнення правосуддя.

Печерський районний суд Києва заочно виніс рішення про його арешт, оскільки депутат не з’явився на допити та судові засідання, порушивши умови запобіжного заходу.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Дмитрука можуть позбавити мандата за результатами розслідування. Він також підкреслив, що такі дії є неприпустимими для народного депутата і підривають довіру до влади.

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Дмитрук був обраний до Верховної Ради у 2019 році як представник Одеської області. Він представлял 133 віборчий округ, до якого входить Київський район міста Одеси.

За час своєї каденції він неодноразово потрапляв у скандали, які викликали суспільний резонанс: