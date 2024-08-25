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Одесскому нардепу Дмитруку объявили подозрение после того, как он сбежал из страны

Одесскому нардепу Дмитруку объявили подозрение после того, как он сбежал из страны

Народному депутату Украины из Одессы Артему Дмитруку объявили подозрение. Ему инкриминируют нападение с группой лиц на правоохранителя и военного в Одессе и не только.

Об этом сообщил сегодня Офис генерального прокурора.

«Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему нардепу по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, нанесении потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганству», – сказано в сообщении.

При этом имени депутата Офис генпрокурора не называл, но, по заявлению источника в правоохранительных органах, которого цитирует издание «РБК-Украина», речь идет о Дмитруке.

В чем подозревают одесского нардепа Артема Дмитрука

Как установило следствие, Дмитрук с группой лиц напал в Одессе на правоохранителя, исполняющего служебные обязанности, и умышленно причинил ему телесные повреждения, а также пытался отобрать у него оружие.

Помимо этого, уже в Киеве Дмитрук во время спора с военным нанес последнему несколько ударов, в частности, в область головы. Как отмечают в Офисе генпрокурора, действия нардепа повлекли за собой телесные повреждения средней тяжести.

Все эти действия Дмитрука были квалифицированы правоохранителями сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

Теперь Дмитрука вызывают в следственное Государственное бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий, куда нардеп должен явиться 29 и 30 августа 2024 года.

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Нардеп Дмитрук покинул Украину, – СМИ

В то же время сегодня ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что Дмитрук, вероятно, уехал из Украины – его якобы видели в Молдове.

Некоторые источники также сообщают, что в настоящее время скандальный депутат уже отдыхает в Риме. Вчера он покинул территорию Молдовы из аэропорта Кишинев рейсом Кишинев – Рим.

На днях сам нардеп заявлял, что ему готовят подозрение. Он назвал это политическим преследованием и связывал якобы с тем, что он выступает против запрета русской церкви в Украине.

По уточненной информации, Офис генпрокурора начал уголовное производство по информации о незаконном выезде нардепа Дмитрука из Украины, заявила спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец.

В октябре 2023 года генеральный прокурор открыл дела против народных депутатов Артема Дмитрука и Александра Куницкого. Это произошло после того, как нардепы избили человека в Киеве.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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