Одесскому нардепу Дмитруку объявили подозрение после того, как он сбежал из страны

Об этом сообщил сегодня Офис генерального прокурора.

«Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему нардепу по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, нанесении потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганству», – сказано в сообщении.

При этом имени депутата Офис генпрокурора не называл, но, по заявлению источника в правоохранительных органах, которого цитирует издание «РБК-Украина», речь идет о Дмитруке.

В чем подозревают одесского нардепа Артема Дмитрука

Как установило следствие, Дмитрук с группой лиц напал в Одессе на правоохранителя, исполняющего служебные обязанности, и умышленно причинил ему телесные повреждения, а также пытался отобрать у него оружие.

Помимо этого, уже в Киеве Дмитрук во время спора с военным нанес последнему несколько ударов, в частности, в область головы. Как отмечают в Офисе генпрокурора, действия нардепа повлекли за собой телесные повреждения средней тяжести.

Все эти действия Дмитрука были квалифицированы правоохранителями сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

Теперь Дмитрука вызывают в следственное Государственное бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий, куда нардеп должен явиться 29 и 30 августа 2024 года.

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Нардеп Дмитрук покинул Украину, – СМИ

В то же время сегодня ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что Дмитрук, вероятно, уехал из Украины – его якобы видели в Молдове.

Некоторые источники также сообщают, что в настоящее время скандальный депутат уже отдыхает в Риме. Вчера он покинул территорию Молдовы из аэропорта Кишинев рейсом Кишинев – Рим.

На днях сам нардеп заявлял, что ему готовят подозрение. Он назвал это политическим преследованием и связывал якобы с тем, что он выступает против запрета русской церкви в Украине.

По уточненной информации, Офис генпрокурора начал уголовное производство по информации о незаконном выезде нардепа Дмитрука из Украины, заявила спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец.

В октябре 2023 года генеральный прокурор открыл дела против народных депутатов Артема Дмитрука и Александра Куницкого. Это произошло после того, как нардепы избили человека в Киеве.