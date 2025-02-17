Напомним, 16 февраля глава Курисовской громады сообщил в полицию, что на местном кладбище неизвестные лица повредили памятные портреты на могилах двух украинских воинов.

В полиции установили, что подростки дебоширили на кладбище накануне днем.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о надругательстве над местом захоронения военнослужащего.

Также по решению суда будет рассматриваться вопрос о привлечении к ответственности родителей ребят за невыполнение обязанностей по их воспитанию.

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Вечером субботы, 15 февраля 2025 года, в селе Корсунцы Красносельской громады Одесского района в пруду провалились под лед и утонули трое подростков.