В Одесской области парочка устраивала свидания на кладбище и глумилась над могилами

Совсем юные парень и девушка (обоим по 15 лет), развлекались тем, что ходили вдвоем на кладбище, где пили алкоголь, разрушали надгробия и писали на них маты.

Об антиподах “Ромео” и “Джульеты” сообщили в полиции Одесской области.

Правоохранители начали уголовное производство по факту надругательства над могилами, совершенного по предварительному сговору группой лиц по хулиганским мотивам.

О случившемся в городе Рени Измаильского района в полицию сообщила смотритель кладбища. Она во время осмотра территории заметила сломанное ограждение одного из захоронений.

При осмотре кладбища полицейские обнаружили повреждения, сдвиги надгробных плит и крестов на семи могилах, на одной из них были надписи нецензурного содержания.

В тот же день установили причастных к преступлению лиц. Ими оказались местные 15-летние девушка и парень, которые учатся вместе. Они объяснили, что повредили могилы 28 апреля и 1 мая, когда употребляли спиртные напитки на кладбище, которые там же и нашли.

Подросткам грозит обвинение по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о надругательстве над могилами, совершенном по предварительному сговору группой лиц по хулиганским мотивам. В ходе следствия правоохранители будут устанавливать сумму ущерба, причиненного вандалами.

И парень и девушка еще не достигли возраста, с которого наступает ответственность за данное преступление. Поэтому после полного расследования дело передадут в суд с ходатайством о применении в отношении них принудительных мер воспитательного характера.

Напомним, что недавно в Одесской области кладбище оснастили бесплатным инвентарем.

Еще ранее мы писали, что в Одесской области детскую площадку установили прямо на кладбище.

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Фото иллюстративное