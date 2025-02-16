Как сообщили сегодня в пресс-службе областного управления полиции, неприятный инцидент имел место на кладбище в одном из сел Курисовской территориальной громады Березовского района. О нем сообщил в полицию сегодня утром, 16 февраля, глава громады.

В полиции предварительно установили, что неизвестные повредили памятные портреты на могилах двух украинских воинов.

На месте работали сотрудники территориального подразделения полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают личности вандалов.

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Фото иллюстративное