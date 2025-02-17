Нагадаємо, 16 лютого голова Курисівської громади повідомив у поліцію, що на місцевому кладовищі невідомі особи пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських воїнів.

До поліції встановили, що підлітки бешкетували на кладовищі напередодні вдень.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України. Йдеться про наругу над місцем поховання військовослужбовця.



Також за рішенням суду розглядатиметься питання про притягнення до відповідальності батьків хлопців за невиконання обов’язків щодо їхнього виховання.

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Увечері суботи, 15 лютого 2025 року, у селі Корсунці Красносільської громади Одеського району у ставку провалилися під кригу й потонули троє підлітків.