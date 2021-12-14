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“Национальная неделя чтения”: любят ли украинцы книги?

“Национальная неделя чтения”: любят ли украинцы книги?

По результатам исследования компании Gradus Research, только треть проживающих в городах украинцев активно читают книги. Однако для развлечения и в свободном режиме к книгам обращаются около 60% взрослого населения страны.

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Такое исследование проводилось в рамках стартовавшей накануне акции “Национальная неделя чтения”.

Читающих людей в Украине все же больше

Как показало исследование, в целом читающих людей в Украине 59%, а нечитающих – 41%. Тем не менее, активно читающими украинцев все же назвать нельзя, отмечают в компании Gradus Research.

В частности, в группу читающих граждан (читателей) входят три подгруппы:

  1. гедонисты (19%) – те, кто не представляет своей жизни без литературы;
  2. фанлаверы (25%) – те, кто с помощью книг развлекается и поднимает себе настроение;
  3. вынужденные читатели (15%) – те, должны читать по учебе или роду деятельности, но удовольствия от этого не получают.

чтение книги

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Группу не читающих людей (нечитателей) также можно разделить на три подгруппы:

  1. желающие читать (16%) – эти люди декларируют, что любят чтение, покупают немало бумажных книг, однако на чтение у них часто нет времени;
  2. равнодушные к чтению (14%) – признающие ценность книг, однако не имеющие ни интереса к ним, ни нужды;
  3. закрытые к чтению (11%) – убежденные, что чтение – пустая трата времени.

Опрос проводился методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus в период с 29 по 31 октября 2021 года.

Панель Gradus охватывает около 40 тыс. респондентов в городах с населением более 50 тыс. человек. Размер выборки: 2039 респондентов.

Сколько тратят украинцы на книги?

По данным Госстата и других официальных источников, в 2020 году украинцы потратили на бумажные книги в общей сложности 800 млн грн. А в среднем украинская семья тратит на книги 55 грн в год.

книжный магазин

“Это очень сильно отличает украинцев от жителей других стран, на которые мы хотим походить. Низкий уровень чтения (только 27% украинцев являются регулярными читателями) и покупка книг оборачиваются низким уровнем образования и науки и незначительной эффективностью нашей экономики”,

– прокомментировала директор Украинского института книги Александра Коваль.

Какова цель акции “Национальная неделя чтения”?

Напомним, 13 декабря 2021 года в Украине стартовала акция “Национальная неделя чтения”. Ее организовал Украинский институт книги – госучреждение при Министерстве культуры и информационной политики, призванное формировать государственную политику в книжной отрасли, поддерживать издателей книг, стимулировать переводческую деятельность и популяризировать украинскую литературу за границей.

Цель акции – привлечь как можно больше украинцев к чтению, покупке и дарению книг и посещению библиотек. Помимо этого, организаторы хотят привлечь внимание к украинской литературе и книгоизданию, поддержать издательства, книжные магазины и библиотеки.

“Национальная неделя чтения” продлится до 19 декабря.

В рамках акции Одесская национальная научная библиотека организовала “Вечеринку книголюбов”.

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Фото из открытых источников

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Редакция ПРОФИЛЬ

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