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Дети, книги, тельняшки: в Одессе прошел «полосатый» фестиваль (фото)

Дети, книги, тельняшки: в Одессе прошел «полосатый» фестиваль (фото)

Если кто-то думает, что сегодняшняя библиотека, пусть даже детская, – это абсолютная тишина, строгие тети в очках и еле слышное передвижение по читальному залу, то он очень ошибается: детская библиотека сегодня – это еще и очень-очень весело, познавательно, оригинально, необычно и даже волшебно.

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С детской библиотекой №40, расположенной на поселке Котовского, мы уже знакомили наших читателей. Именно здесь создан по инициативе директора библиотеки Ольги Стемберской удивительный Музей №13.

А в эти сентябрьское прозрачные дни, когда уже нет изнуряющей жары, и тепло становится ласковым, библиотека провела на свежем воздухе красочный и развеселый фестиваль для детей – Смуга-fest.

Полосатый фестиваль2

Это была не просто возможность поиграть, попрыгать-побегать, но и провести время с большой пользой. А еще знаменитое «мы в тельняшках!» наполнилось здесь новым звучанием.

Полосатый фестиваль3

Смуга-fest – это и творческое, и интеллектуальное событие в рамках проекта «Читальный зал под открытым небом». Это новый библиотечный бренд с нотками одесского колорита, который собирает читателей в широкий круг друзей,

– рассказывает Ольга Стемберская.

И вот уже манят локации – Игротека, Чудо-липака, Библиотечные идейки. Уже манят необыкновенные фотозоны и каждый получает возможность найти себе занятие по душе.

Полосатый фестиваль4

 

Полосатый фестиваль6

Ольга рассказывает, что одним из самых запоминающихся событий этого фестиваля стал «мыльный рекорд», когда 51 участник одновременно пускали мыльные пузыри.

Полосатый фестиваль5

Ну и на волнах такого крутого позитива ребята окунулись в творческо-литературные волны. Кто-то декламировал стихи и получал приятные сувениры. Все было объединено морской тематикой: юные читатели лепили фигурки морских животных, раскрашивали бумажные кораблики.

Полосатый фестиваль7

Дети показали настоящее мастерство: они даже мастерски вязали морские узлы, как герои «Острова сокровищ» Л.Стивенсона и «Пятнадцатилетнего капитана» Ж.Верна.

Книжная выставка, литературная викторина, награждение… В ходе фестиваля была отмечена «самая полосатая семья», выделен «лучший юнга», определена «мадам одесситка». А все вместе стало еще одной очень удачной возможностью привить детям истинную любовь к книге.

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Напомним, ранее одесситы установили необычный рекорд в рамках юбилейного ХХV Международного книжного фестиваля «Зеленая волна».

Фото Ольги Стемберской

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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