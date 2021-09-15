Дети, книги, тельняшки: в Одессе прошел «полосатый» фестиваль (фото)

Если кто-то думает, что сегодняшняя библиотека, пусть даже детская, – это абсолютная тишина, строгие тети в очках и еле слышное передвижение по читальному залу, то он очень ошибается: детская библиотека сегодня – это еще и очень-очень весело, познавательно, оригинально, необычно и даже волшебно.

С детской библиотекой №40, расположенной на поселке Котовского, мы уже знакомили наших читателей. Именно здесь создан по инициативе директора библиотеки Ольги Стемберской удивительный Музей №13.

А в эти сентябрьское прозрачные дни, когда уже нет изнуряющей жары, и тепло становится ласковым, библиотека провела на свежем воздухе красочный и развеселый фестиваль для детей – Смуга-fest.

Это была не просто возможность поиграть, попрыгать-побегать, но и провести время с большой пользой. А еще знаменитое «мы в тельняшках!» наполнилось здесь новым звучанием.

Смуга-fest – это и творческое, и интеллектуальное событие в рамках проекта «Читальный зал под открытым небом». Это новый библиотечный бренд с нотками одесского колорита, который собирает читателей в широкий круг друзей,

– рассказывает Ольга Стемберская.

И вот уже манят локации – Игротека, Чудо-липака, Библиотечные идейки. Уже манят необыкновенные фотозоны и каждый получает возможность найти себе занятие по душе.

Ольга рассказывает, что одним из самых запоминающихся событий этого фестиваля стал «мыльный рекорд», когда 51 участник одновременно пускали мыльные пузыри.

Ну и на волнах такого крутого позитива ребята окунулись в творческо-литературные волны. Кто-то декламировал стихи и получал приятные сувениры. Все было объединено морской тематикой: юные читатели лепили фигурки морских животных, раскрашивали бумажные кораблики.

Дети показали настоящее мастерство: они даже мастерски вязали морские узлы, как герои «Острова сокровищ» Л.Стивенсона и «Пятнадцатилетнего капитана» Ж.Верна.

Книжная выставка, литературная викторина, награждение… В ходе фестиваля была отмечена «самая полосатая семья», выделен «лучший юнга», определена «мадам одесситка». А все вместе стало еще одной очень удачной возможностью привить детям истинную любовь к книге.

Напомним, ранее одесситы установили необычный рекорд в рамках юбилейного ХХV Международного книжного фестиваля «Зеленая волна».

Фото Ольги Стемберской