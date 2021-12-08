Одесса присоединится к национальной неделе чтения

Трамвайные истории Одессы: краевед презентовал уникальное издание «Трамвайные истории Одессы»: от конки до электрического трамвая. Что такое трамвайный билет прошлого и что он из себя представлял? Как выглядели старинные рельсы, по которым двигалась конка, паровой трамвай «Ванька головатый», а потом и электрические вагоны? Что такое «бельгийские остановки» и чем они ценны для Одессы сегодня? ПОДРОБНЕЕ

Одесский судья пояснил, почему вместо тюрьмы отправил воришек читать Судья Малиновского суда Одессы Александр Гарский считает, что подсудимые парни, которых он «приговорил» к чтению, мыслят, как дети. Потому и исправлять их он решил соответствующим способом. ПОДРОБНЕЕ