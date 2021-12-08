Новости Одессы и Одесской области

Одесса присоединится к национальной неделе чтения

Одесса присоединится к национальной неделе чтения

В Украине с 13 по 19 декабря пройдет национальная неделя чтения. Проводит ее Украинский институт книги. Идея акции заключается в том, чтобы устроить праздник чтения и всеукраинского единения вокруг литературы.

Подписаться

Организаторы хотят помочь украинцам собраться вместе вокруг чтения, обсуждения и анализа лучших образцов классической, современной украинской и мировой литературы.

Цели, акции, которые ее авторы ставят перед собой:

  • Сделать книгу и чтение как жизненную стратегию более близкими для тех людей, которые мало читают.
  • Простимулировать выбор книги как лучшего подарка на праздники.

В течение Национальной недели чтения будут проходить такие активности:

  • Украинский институт книги представляет исследования о чтении в Украине и откроет книжную выставку в Верховной Раде.
  • Издателями будет осуществляться подготовка наборов книг, которые следует подарить и почитать на праздники, актуализация определенных изданий в ассортименте и так далее.
  • В книжных магазинах и на сайтах онлайн-магазинов состоятся подготовка наборов/перечня книг, с которых следует начать читать, подарочные гайды и так далее.
  • В библиотеки поступят плакаты и наклейки для свободного распространения, а также будут предложены различные форматы литературных активностей к Национальной неделе чтения: эстафета чтения, день чтения/ночь чтения, квесты, публичные лекции/дискуссии об актуальных книгах, обсуждение новинок, новейших литературных жанров, обсуждение развития местного общества и потребностей, которые можно удовлетворить книжной продукцией и т.д.
  • СМИ будут инициировать тематические публикации и эфиры.

Как медиа могут принять участие и поддержать Национальную неделю чтения:

  • В течение акции 13 – 19 декабря включение одного вопроса о книгах в каждое интервью даже некнижного толка. Например: «Какую книгу вы сейчас читаете/какую книгу посоветуете почитать?».
  • В течение акции 13 – 19 декабря опубликовать новость о старте / ходе Национальной недели чтения или / и подготовить материал по теме чтения, книг, дарения книг к празднику и т.д.

Специалисты Украинского института книги готовы помочь всем, кого заинтересует акция, информационными материалами, статьями, подборками.

Также будет предоставлена ​​айдентика Национальной недели чтения, специально разработанная для акции.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить