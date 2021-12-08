Одесса присоединится к национальной неделе чтения

В Украине с 13 по 19 декабря пройдет национальная неделя чтения. Проводит ее Украинский институт книги. Идея акции заключается в том, чтобы устроить праздник чтения и всеукраинского единения вокруг литературы.
Организаторы хотят помочь украинцам собраться вместе вокруг чтения, обсуждения и анализа лучших образцов классической, современной украинской и мировой литературы.
Цели, акции, которые ее авторы ставят перед собой:
- Сделать книгу и чтение как жизненную стратегию более близкими для тех людей, которые мало читают.
- Простимулировать выбор книги как лучшего подарка на праздники.
В течение Национальной недели чтения будут проходить такие активности:
- Украинский институт книги представляет исследования о чтении в Украине и откроет книжную выставку в Верховной Раде.
- Издателями будет осуществляться подготовка наборов книг, которые следует подарить и почитать на праздники, актуализация определенных изданий в ассортименте и так далее.
- В книжных магазинах и на сайтах онлайн-магазинов состоятся подготовка наборов/перечня книг, с которых следует начать читать, подарочные гайды и так далее.
- В библиотеки поступят плакаты и наклейки для свободного распространения, а также будут предложены различные форматы литературных активностей к Национальной неделе чтения: эстафета чтения, день чтения/ночь чтения, квесты, публичные лекции/дискуссии об актуальных книгах, обсуждение новинок, новейших литературных жанров, обсуждение развития местного общества и потребностей, которые можно удовлетворить книжной продукцией и т.д.
- СМИ будут инициировать тематические публикации и эфиры.
Как медиа могут принять участие и поддержать Национальную неделю чтения:
- В течение акции 13 – 19 декабря включение одного вопроса о книгах в каждое интервью даже некнижного толка. Например: «Какую книгу вы сейчас читаете/какую книгу посоветуете почитать?».
- В течение акции 13 – 19 декабря опубликовать новость о старте / ходе Национальной недели чтения или / и подготовить материал по теме чтения, книг, дарения книг к празднику и т.д.
Специалисты Украинского института книги готовы помочь всем, кого заинтересует акция, информационными материалами, статьями, подборками.
Также будет предоставлена айдентика Национальной недели чтения, специально разработанная для акции.