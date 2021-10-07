30 лет назад, 7 октября 1991 года, глава Верховной Рады Леонид Кравчук утвердил Устав Национального банка Украины. В нем написано, что банк находится в собственности государства и имеет право законодательной инициативы. Но чем именно занимаются в Нацбанке? Что это за государственный орган?

Давайте разберемся, зачем нужен Нацбанк и какую пользу он может принести людям.

Нацбанк это самый главный банк в стране?

Этот банк не главный — он центральный. Практически в любой стране есть свой центральный банк, который занимается выпуском денег и проводит денежную политику. В США это Федеральная резервная система (FRS), в Евросоюзе — Европейский центральный банк (ECB), а в Украине — Национальный банк (НБУ).

Национальный банк — это банк для банков. Обычные люди не могут воспользоваться его услугами. Он работает только с финансовыми учреждениями — кредитует их и проводит валютные операции. То есть люди идут за деньгами в свои банки, а банки идут за деньгами в Нацбанк.

Нацбанк не может диктовать другим банкам, какие процентные ставки по кредитам и какой курс валюты у них должен быть. У него нет таких полномочий.

Зачем тогда нужен Нацбанк, если он не влияет на другие банки?

Основная функция Нацбанка — обеспечить стабильность денег в Украине, чтобы не было резких скачков цен и высокой инфляции.

Если государство хочет повлиять на экономику, то у него есть два механизма: бюджетно-налоговая и монетарная политика. Налогами и бюджетом занимаются в Министерстве финансов, а за монетарную политику отвечает Нацбанк.

Национальный банк может делать деньги «дешевыми» или «дорогими». Например, может предложить банкам кредиты по низкой цене, что со временем приведет к падению других ставок. Это в свою очередь сделает кредиты более доступными и будет стимулировать экономическую активность, ведь деньги станут «дешевыми».

Таким образом, Нацбанк влияет на другие банки опосредовано, через различные механизмы своей монетарной политики. Согласно его Уставу, он организует и осуществляет все расчеты между банками.

Какие еще функции есть у Национального банка?

Национальный банк называют регулятором. Он следит за рынком финансовых услуг и вмешивается, если видит нарушения.

Нацбанк занимается лицензированием банков, финансовых учреждений и коллекторских фирм. Он контролирует качество предоставления финансовых услуг населению. Если вам по телефону угрожают коллекторы, то можно напрямую пожаловаться в Нацбанк.

Нацбанк должен защищать права людей, которые пользуются платежными услугами. Он следит, чтобы стороны придерживались законодательства о защите прав потребителей.

Нацбанк осуществляет финансовый мониторинг. Устанавливает для банков требования и условия, чтобы предотвратить отмывание денег или финансирование терроризма.

И конечно же, Нацбанк занимается выпуском денег, согласно своей монетарной политике. Может вводить в обращение новые номиналы купюр и монет. К юбилеям и памятным датам выпускает сувенирные деньги.

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Фото: rbc.ua