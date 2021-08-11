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К 30-летию Независимости: Нацбанк Украины вводит в обращение 4 памятных монеты

К 30-летию Независимости: Нацбанк Украины вводит в обращение 4 памятных монеты

Национальный банк Украины по случаю 30-летней годовщины Независимости вводит в обращение четыре памятные монеты из серии «Возрождение украинской государственности».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с 10 августа введена монета из нейзильбера номиналом 5 гривен.

На аверсе монеты размещена композиция, символизирующая Украину. На реверсе – цветная вышитая лента, что символизирует код нации и напоминает ДНК.

Тираж памятной монеты составит 50 тысяч штук.

памятная монета 5 грн

Кроме того, с 17 августа, Нацбанк планирует ввести в обращение две монеты из серебра номиналом 10 гривен (украшена цветной печатью) и 50 гривен (украшена локальной позолотой). Тираж 10-гривневой монеты – 3 тысячи штук, а монеты 50 гривен – 500 штук.

Также 17 августа вводится монета номиналом 250 гривен из золота. Ее тираж – до 400 штук.

Напомним, с 9 июня, Нацбанк ввел в оборот две новые памятные монеты – «Спадок» и «Евгений Коновалец».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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