К 30-летию Независимости: Нацбанк Украины вводит в обращение 4 памятных монеты

Национальный банк Украины по случаю 30-летней годовщины Независимости вводит в обращение четыре памятные монеты из серии «Возрождение украинской государственности».
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, с 10 августа введена монета из нейзильбера номиналом 5 гривен.
На аверсе монеты размещена композиция, символизирующая Украину. На реверсе – цветная вышитая лента, что символизирует код нации и напоминает ДНК.
Тираж памятной монеты составит 50 тысяч штук.
Кроме того, с 17 августа, Нацбанк планирует ввести в обращение две монеты из серебра номиналом 10 гривен (украшена цветной печатью) и 50 гривен (украшена локальной позолотой). Тираж 10-гривневой монеты – 3 тысячи штук, а монеты 50 гривен – 500 штук.
Также 17 августа вводится монета номиналом 250 гривен из золота. Ее тираж – до 400 штук.
Напомним, с 9 июня, Нацбанк ввел в оборот две новые памятные монеты – «Спадок» и «Евгений Коновалец».