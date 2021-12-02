Нацбанк вводит в обращение новые памятные монеты в честь Вооруженных сил Украины (фото)

Как сообщает пресс-служба НБУ, одна монета введена в обращение еще с 11 ноября, а две новых монеты – с 1 декабря этого года.

Все монеты номиналом 10 гривен посвящены разным видам войск:

“Вооруженные силы Украины”;

“Сухопутные войска Вооруженных сил Украины”;

“Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины”.

При оформлении монет использовалась военная символика.

Тираж каждой монеты – 1 млн штук, они изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием, и являются законным платежным средством.

Три новые монеты пополнили начатую в 2018 году серию “Вооруженные силы Украины”. В этой серии уже 12 памятных монет, первая из которых в честь защитников Донецкого аэропорта.

Напомним, с 12 ноября НБУ ввел в оборот памятную монету специального выпуска “Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины”.

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Фото: 24 канал и пресс-служба НБУ