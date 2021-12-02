Нацбанк вводит в обращение новые памятные монеты в честь Вооруженных сил Украины (фото)

Национальный банк Украины (НБУ) презентовал три новых памятных монеты, посвященные 30-летию Вооруженных сил.
Как сообщает пресс-служба НБУ, одна монета введена в обращение еще с 11 ноября, а две новых монеты – с 1 декабря этого года.
Все монеты номиналом 10 гривен посвящены разным видам войск:
- “Вооруженные силы Украины”;
- “Сухопутные войска Вооруженных сил Украины”;
- “Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины”.
При оформлении монет использовалась военная символика.
Тираж каждой монеты – 1 млн штук, они изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием, и являются законным платежным средством.
Три новые монеты пополнили начатую в 2018 году серию “Вооруженные силы Украины”. В этой серии уже 12 памятных монет, первая из которых в честь защитников Донецкого аэропорта.
Напомним, с 12 ноября НБУ ввел в оборот памятную монету специального выпуска “Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины”.
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Фото: 24 канал и пресс-служба НБУ