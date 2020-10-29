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В банке не хотят менять устаревшие монеты – что делать?

В банке не хотят менять устаревшие монеты – что делать?

С 1 октября в Украине перестали ходить монеты достоинством 25 копеек и банкноты, напечатанные до 2003 года. Но эти деньги все еще можно сдать в банки без комиссий и штрафов и получить за них действующие деньги. На практике же оказалось, что банки отказывают клиентам в приеме денег или предлагают платные услуги.

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Самым распространенным предлогам, под которыми банки отказываются принимать вышедшие из оборота монеты и банкноты, часто оказывается то, что человек не является клиентом этого банка. Якобы «для своих» такая функция доступна.

Отказать также могут потому, что у кассира нет машинки для счета монет. А вручную сотрудники банков считать копейки отказываются.

Кроме того, желающим сдать деньги могут предложить платную услугу – комиссию на обмен. Минимальная комиссия – 50 гривен. А вообще – полпроцента от суммы.

Однако такая комиссия – это инициатива самого банка. Нацбанк комиссию не берет и настаивает, что другие учреждения не имеют права это делать. На такие случаи необходимо жаловаться на горячую линию Национального банка Украины.

Кроме того, в Нацбанке уверяют, что обменивать старые деньги обязаны собственно в НБУ или в уполномоченных им банках: Ощадбанке, ПриватБанке, Райффайзен Банке Аваль, ПУМБ.

Фото: BIN.ua

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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