В Курской области оборвалась жизнь воина из Белгород-Днестровского района

На фронте погиб Защитник Украины из села Бритовка Шабовской громады, солдат Морков Иван Андреевич. Ему навсегда останется 36 лет.
Трагическое известие сообщили в Белгород-Днестровский райгосадминистрации.
Жизнь Ивана Моркова оборвалась 17 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Мартыновка Суджанского района Курской области РФ.
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«Настоящий украинский Воин ценой собственной жизни отстаивал жизнь других людей и свободу для нашей страны! Он с честью выполнил свой воинский долг, погиб верным военной присяге, проявив стойкость и мужество», — пишут в райгосадминистрации.