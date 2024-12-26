Новости Одессы и Одесской области

В Курской области оборвалась жизнь воина из Белгород-Днестровского района

В Курской области оборвалась жизнь воина из Белгород-Днестровского района

На фронте погиб Защитник Украины из села Бритовка Шабовской громады, солдат Морков Иван Андреевич. Ему навсегда останется 36 лет.

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Трагическое известие сообщили в Белгород-Днестровский райгосадминистрации.

Жизнь Ивана Моркова оборвалась 17 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Мартыновка Суджанского района Курской области РФ.

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Иван Морков

«Настоящий украинский Воин ценой собственной жизни отстаивал жизнь других людей и свободу для нашей страны! Он с честью выполнил свой воинский долг, погиб верным военной присяге, проявив стойкость и мужество», — пишут в райгосадминистрации.

 

 

 

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