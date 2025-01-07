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На війні в Курській області загинув стрілець-гранатометник з Одеської області

На війні в Курській області загинув стрілець-гранатометник з Одеської області

Військовослужбовець із селища Авангард Одеського району Одеської області Максим Драга загинув, виконуючи бойове завдання у Курській області. У квітні цього року йому мало виповнитися 40 років.

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Про це повідомили сьогодні, 7 січня 2025 року, в Авангардівській ОТГ.

«На щиті повернувся додому наш захисник Максим Віталійович Драга», – сумно повідомляють у громаді.

Також земляки загиблого воїна розповіли, що Максим Драга – уродженець Донецька, звідки змушений був виїхати 2014 року, коли на Донбас прийшли російські окупанти. Спочатку родина переїхала жити на Хмельниччину, а 2019 року – до Авангарду.

У 2024 році чоловік був призваний на військову службу по мобілізації. Він пройшов базову військову підготовку на Вінниччині, після якої виконував бойові завдання у складі військової частини А 0284 у Донецькій області. За виявлену мужність та професіоналізм був направлений на навчання до Сумської області, отримав звання молодшого сержанта. Там на Сумщині й надалі виконував бойові завдання.

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«3 вересня 2024 року стрілець-гранатометник першого десантно-штурмового відділення військової частини А 0284, молодший сержант Драга Максим Віталійович загинув на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора поблизу населеного пункту Черкаське Порічне, Суджанського району, Курської області». йдеться у повідомленні.

У загиблого залишилися дружина та двоє дітей.

Раніше «Одеське життя» повідомляло про загибель на Донецькому напрямку фронту 43-річного жителя села Кубей Болградської громади Михайла Буюклі.

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