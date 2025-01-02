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На веки в строю: на фронте погиб капитан 28-й бригады из Пивденного

На веки в строю: на фронте погиб капитан 28-й бригады из Пивденного

В бою под Запорожьем погиб житель Пивденного — капитан 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Константин Петрович Заболотный. 3 января в громаде объявлено Днем траура.

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Об этом сообщили в громаде Пивденного.

Заместитель командира стрелковой роты погиб 21 декабря 2024 г. в районе поселка Малые Щербаки Запорожской области.

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Константин Заболотный

Попрощаются с Героем 3 января в Пивденном. В 10:00 светлую память военнослужащего почтят минутой молчания.

Место и время прощания неизменный, но не публикуется во избежание потерь среди гражданского населения.

В последние дни 2024 года трагическое известие получили громады Болграда и Подольска: на фронте погиб житель Болграда Александр Анатольевич Шамшурин, а на Курщине погиб Руслан Олегович Дашков из Подольска.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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