На веки в строю: на фронте погиб капитан 28-й бригады из Пивденного

Война, день 1044: бои идут возле Кураховской ТЭС В четверг, 2 января 2025 года, начались тысяча сорок четвертые сутки с начала полномасштабной российско-украинской войны. О том, что происходило за минувшие сутки на самых «горячих» направлениях фронта и втылу рашистов, читайте в традиционной краткой сводке «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Война, день 1043: в первый день нового года враг атаковал столицу В среду, 1 января 2025 года, начались тысяча сорок третьи сутки с начала полномасштабной российско-украинской войны. О том, что происходило за минувшие сутки на самых «горячих» направлениях фронта, читайте в традиционной краткой сводке «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ