На веки в строю: на фронте погиб капитан 28-й бригады из Пивденного

В бою под Запорожьем погиб житель Пивденного — капитан 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Константин Петрович Заболотный. 3 января в громаде объявлено Днем траура.
Об этом сообщили в громаде Пивденного.
Заместитель командира стрелковой роты погиб 21 декабря 2024 г. в районе поселка Малые Щербаки Запорожской области.
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Попрощаются с Героем 3 января в Пивденном. В 10:00 светлую память военнослужащего почтят минутой молчания.
Место и время прощания неизменный, но не публикуется во избежание потерь среди гражданского населения.
В последние дни 2024 года трагическое известие получили громады Болграда и Подольска: на фронте погиб житель Болграда Александр Анатольевич Шамшурин, а на Курщине погиб Руслан Олегович Дашков из Подольска.