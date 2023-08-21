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30 электробусов в кредит: Одесский горсовет планирует пополнить парк общественного транспорта

30 электробусов в кредит: Одесский горсовет планирует пополнить парк общественного транспорта

Одесский горсовет планирует взять субкредит от Министерства финансов Украины на 30 новых электробусов для Одессы и утвердить такое решение на исполнительном комитете, который состоится 25 августа 2023 года. Об этом идет речь на сайте Одесского городского совета.

Речь идет о планировании утверждения Одесским горсоветом заключения о целесообразности привлечения cубкредита от Министерства финансов Украины под гарантию горсовета для реализации субпроекта «Обновление подвижного состава Коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс».

Городские власти планируют приобрести 30 новых электробусов для Одессы в рамках проекта Европейского инвестиционного банка «Городской общественный транспорт Украины ІІ».

В рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины II» за деньги Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития города Украины получат 200 миллионов евро, которые будут потрачены на приобретение 264 троллейбусов, 65 электробусов и 20 трамваев. В частности, для Одессы приобретут 30 электробусов с подзарядными станциями, срок реализации проекта – 2023-2026 годы.

Согласно проекту решения исполкома, общая инвестиционная стоимость проекта составляет 13 млн. евро, которую позволяет покрыть объем кредита от Европейского инвестиционного банка. Но будут еще расходы за счет бюджета Одесского городского территориального общества – 2,6 млн евро – на уплату НДС. Именно эту сумму мэрия планирует взять в субкредит у Минфина.

Возврат кредитных средств планируется за счет общего дохода предприятия от всех видов деятельности.

Напомним, что в Одессе коммунальное предприятие «Горзелентрест» объявило тендер на шесть миллионов гривен для закупки саженцев деревьев.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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