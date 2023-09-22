На фронте погиб внук ветерана Второй мировой войны из Одесской области

В Белгород-Днестровском районе завтра, 23 сентября, проведут в последний путь защитника Украины Дмитрия Свирского. С фронта Дмитрия не дождался его дедушка – ветеран Второй мировой войны.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровской райгосадминистрации.

Как сообщают местные власти, при выполнении боевого задания 19 сентября погиб солдат Дмитрий Николаевич Свирский (17.07.1986 г.р.) — житель Мологовской громады.

Герой погиб в районе острова Казацкий в Херсонской области. Он до последнего удара сердца защищал свободу и волю Украины.

Дмитрию навсегда останется 37…

В эти скорбные дни Мологовская громада сочувствует семье Героя. Скорбим вместе с Вами, поддерживаем в час скорби, —

выразили слова поддержки семье в Белгород-Днестровской райгосадминистрации.

Дома защитника очень ждала семья. Особенно дедушка, в честь которого назвали и внука. Дмитрий Карпович Коновалов и сам прошел трудный путь фронтовика во времена Второй мировой войны. Об этом написало интернет-издание «Бессарабия INFORM».

В прошлом году дедушка погибшего героя отметил свой 95-летний юбилей и больше всего мечтал дождаться внука с войны с победой над рашистами.

Но внук возвращается домой «на щите», отдав жизнь за независимость Украины.

Прощание с павшим защитником Дмитрием Свирским состоится завтра, 23 сентября, в 10:00 по адресу: с. Молога, ул. Кишиневская, 257.

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