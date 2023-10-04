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На Одещині увічнили пам’ять рятівника, який загинув на війні

На Одещині увічнили пам’ять рятівника, який загинув на війні

На Одещині відкрили меморіальну дошку піротехніку Святославу Додону, який загинув під час розмінування деокупованих територій. У рідному селі на честь героя перейменували одну із вулиць.

Про це повідомили у ДСНС Одеської області.

Меморіальну дошку 29-річному загиблому саперу-водієві Святославу Додону розмістили у будинку, де колись жив, у селі Нерушай Білгород-Дністровського району. Святослав загинув 24 листопада 2022 року при розмінуванні Снігурівки Миколаївської області. Разом із колегою чоловік вибухнув на протитанковій міні ТМ-62.

Посмертно нагороджений орденом ІІІ ступеня «За мужність».

Вулиця, де виріс Святослав, тепер носить його ім’я. Таблички з ім’ям героя на кожному будинку встановили друзі та колеги загиблого. Про це сюжет Телеканалу Інтер Подробиці:

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