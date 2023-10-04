На Одещині увічнили пам’ять рятівника, який загинув на війні

На Одещині відкрили меморіальну дошку піротехніку Святославу Додону, який загинув під час розмінування деокупованих територій. У рідному селі на честь героя перейменували одну із вулиць.

Про це повідомили у ДСНС Одеської області.

Меморіальну дошку 29-річному загиблому саперу-водієві Святославу Додону розмістили у будинку, де колись жив, у селі Нерушай Білгород-Дністровського району. Святослав загинув 24 листопада 2022 року при розмінуванні Снігурівки Миколаївської області. Разом із колегою чоловік вибухнув на протитанковій міні ТМ-62.

Посмертно нагороджений орденом ІІІ ступеня «За мужність».

Вулиця, де виріс Святослав, тепер носить його ім’я. Таблички з ім’ям героя на кожному будинку встановили друзі та колеги загиблого. Про це сюжет Телеканалу Інтер Подробиці:

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