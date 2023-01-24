Медик из Одессы погиб, эвакуируя раненых с поля боя

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Павел роддом из Винницы. Но уже много лет жил в Одессе. Увлекался исследованием катакомб и даже водил туда экскурсии. В гражданской жизни он являлся врачом-терапевтом. В 2014 году с Майдана ушел добровольцем на фронт и попал в ряды 79 отдельной аэромобильной бригады, где проходил службу в должности начальника медицинской службы батальона. Демобилизовался в 2015 году.

С началом полномасштабного российского вторжения в марте 2022 года Павел вновь вернулся помогать побратимам. В этот раз он присоединился к отряду Морской охраны ГПСУ, а в мае – к 10 мобильному пограничному отряду Госпогранслужбы.

В боях за Бахмут 48-летний Павел Загниборода проявил незаурядный героизм и стальную выдержку. Он, как и многие другие медики на войне, имел обычный позывной – Док. Но человек был необычным, потому что не только сам успешно справлялся с любой боевой задачей и стойко преодолевал трудности, но и как врач в нужный момент профессионально оказывал бойцам помощь, которым вселял уверенность и надежду, что все будет хорошо.

«И даже вирусные и простудные болезни мы вместе с ним одолевали быстро. Порция шуток, мол какой-то у вас здесь «бахмутский синдром», и порция лекарства, и он быстренько всех вытаскивал и ставил в строй», — вспоминает один из побратимов Павла.

21 января Док выполнял боевое задание в составе медицинской эвакуационной группы. Во время вражеских артиллерийских обстрелов медик, к сожалению, получил многочисленные ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Приказом Председателя Госпогранслужбы Павлу Загнибороде присвоено очередное воинское звание «майор» (посмертно).

У Павла остались жена и сестра – также врачи, и сын, который сейчас защищает Украину в составе Вооруженных Сил Украины.

Церемония прощания прошла в Одессе в Соборе Рождества Христова Православной Церкви Украины. В последний путь Героя пришли провести родные, друзья и сослуживцы. Похоронили Павла на кладбище в Одессе.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что под Соледаром погиб сотрудник одесского телеканала.

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