Новости Одессы и Одесской области

На фронте во время артобстрела погиб учитель из Одесской области

На фронте во время артобстрела погиб учитель из Одесской области

На Херсонском направлении во время артобстрела погиб учитель физического воспитания Беляевского лицея №1 Калмык Владимир Иванович.

Об этом сообщили в департаменте образования и науки Одесской ОВА.

Владимиру Ивановичу было 56 лет.

Когда началась полномасштабная война, учитель ушел добровольцем с первого дня. Защищал Украину в составе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Погиб 17 сентября в результате вражеского артобстрела во время наступления наших воинов на Херсонском направлении.

По специальности Владимир Калмык – учитель физического воспитания. Много лет проработал в Беляевских школах №1 и №2.

Ответственно относился к работе. Всегда вдохновенно готовил школьников к спортивным состязаниям, спартакиадам, поддерживал их, разделял с ними радость побед.

За две недели до своей гибели прямо с фронта успел записать видеообращение к своим коллегам, которое звучало во время традиционной августовской конференции педагогов. Больше всего желал, чтобы дети учились в свободной, мирной, успешной стране, искренне верил в Победу.

Должен бы радоваться внукам, быть опорой любимой жене, сеять доброе, умное и вечное в сердцах юных воспитанников. Навечно пополнил Небесное войско, отдав жизнь за то, во что свято верил, —

сообщили в департаменте.

Владимир Иванович Калмык награжден отличием Президента «За оборону Украины» посмертно.

Также в департаменте предоставили информацию, что около 700 сотрудников учебных заведений Одесской области с оружием в руках противостоят российскому агрессору, из них 276 педагогических и научно-педагогических сотрудников. 15 героически погибли. В борьбе за свободу и независимость Украины они отдали самое дорогое, что имели — жизнь.

На этой неделе, когда вся страна будет чествовать труд учителей, вспомним поименно каждого, для кого длинная и сложная дорога отдавать сердце детям закончилась… —

написали в департаменте образования и науки Одесской ОВА.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить