На фронте во время артобстрела погиб учитель из Одесской области

На Херсонском направлении во время артобстрела погиб учитель физического воспитания Беляевского лицея №1 Калмык Владимир Иванович.

Об этом сообщили в департаменте образования и науки Одесской ОВА.

Владимиру Ивановичу было 56 лет.

Когда началась полномасштабная война, учитель ушел добровольцем с первого дня. Защищал Украину в составе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Погиб 17 сентября в результате вражеского артобстрела во время наступления наших воинов на Херсонском направлении.

По специальности Владимир Калмык – учитель физического воспитания. Много лет проработал в Беляевских школах №1 и №2.

Ответственно относился к работе. Всегда вдохновенно готовил школьников к спортивным состязаниям, спартакиадам, поддерживал их, разделял с ними радость побед.

За две недели до своей гибели прямо с фронта успел записать видеообращение к своим коллегам, которое звучало во время традиционной августовской конференции педагогов. Больше всего желал, чтобы дети учились в свободной, мирной, успешной стране, искренне верил в Победу. Должен бы радоваться внукам, быть опорой любимой жене, сеять доброе, умное и вечное в сердцах юных воспитанников. Навечно пополнил Небесное войско, отдав жизнь за то, во что свято верил, —

сообщили в департаменте.

Владимир Иванович Калмык награжден отличием Президента «За оборону Украины» посмертно.

Также в департаменте предоставили информацию, что около 700 сотрудников учебных заведений Одесской области с оружием в руках противостоят российскому агрессору, из них 276 педагогических и научно-педагогических сотрудников. 15 героически погибли. В борьбе за свободу и независимость Украины они отдали самое дорогое, что имели — жизнь.

На этой неделе, когда вся страна будет чествовать труд учителей, вспомним поименно каждого, для кого длинная и сложная дорога отдавать сердце детям закончилась… —

написали в департаменте образования и науки Одесской ОВА.

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