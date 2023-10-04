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В Одесской области «живым коридором» провели в последний путь погибшего защитника Украины

В Одесской области «живым коридором» провели в последний путь погибшего защитника Украины

В Арцизской громаде простились с погибшим на войне Игорем Котелевским. Герой из Одесской области отдал свою жизнь за независимость родной земли.

Об этом сообщили на странице Арцизской громады.

Ігор Котелевський

Игорь Олегович Котелевский погиб 24 сентября 2023, выполняя боевое задание возле с. Петропавловка Купянского района Харьковской области.

Ему навсегда останется 31 год.

Ігор Котелевський

Смерть Игоря – это не только боль семьи, это боль всей громады, это боль всей страны. Его имя навеки будет образцом мужества, патриотизма и несокрушимости, —

написали на странице громады.

В родном городе погибшего воина пронесли через «живой коридор» и похоронили на кладбище в Комсомольце.

Поховання Ігоря Котелевського

Воздать честь и попрощаться с павшим защитником Украины пришли родные, побратимы, друзья, руководство громады и все неравнодушные жители.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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