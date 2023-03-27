На Ланжероне реставрируют знаменитые шары: за счет простого одессита

На пляже Ланжерон житель Одессы Дмитрий Милютин взял на себя инициативу и ответственность восстановить знаменитые шары.

Об этом у себя в Facebook написала журналистка Юлия Городецкая.

Одессит, волонтер и небезразличный к своему городу гражданин, Дмитрий Милютин взялся по собственной инициативе отремонтировать знаменитые шары возле входа пляж Ланжерон. После получения разрешения в феврале он начал работу с приходом тепла.

Дмитрий объясняет свой поступок любовью к городу и желанием сделать его красивее и приятнее для жителей и гостей.

«Люблю наш город. И когда вижу, что что-то приходит в нем в негодность, хочется отреставрировать, сделать красивее, чтобы люди радовались, фотографировались», – пояснил Дмитрий Милютин.

Стоимость материалов для ремонта составляет 55 тысяч гривен. Работу же бесплатно делают друзья Дмитрия, в благодарность за его собственную постоянную помощь Вооруженным Силам Украины.

Ранее Дмитрий Милютин по собственной инициативе установил пианино на одесском пляже Отрада у Желтой скалы.

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