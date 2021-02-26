На одесском пляже у знаменитой желтой скалы установили пианино (фото)

Из одесских необычностей и интересностей: у знаменитой желтой скалы (или мега-камня) появилось уличное пианино — настоящее. Его приобрел, перевез к скале и установил одессит Дмитрий Милютин.

Уличное пианино — вещь уже не самая новомодная, в Одессе приживается с трудом: инструменты то появляются в разных уголках города, то исчезают. Но чтобы прямо у самого синего!..

Дмитрий рассказывает:

— Я купил сломанное пианино, которое хотели выбросить… Его судьбу не знает никто… Знаю лишь, что стояло оно в старой квартире в тихом дворике на Большой Арнаутской, новые владельцы квартиры отдавали его за символическую сумму, с условием самовывоза.

Дмитрий надеется, что оно еще послужит людям, гуляющим вдоль берега утром, а может и днем, и, вполне возможно, даже вечером. С ним будут фотографироваться, пытаться играть на его пожелтевших от времени клавишах, конечно рисовать (это уж как водится) но оно еще будет жить и приносить радость.

При этом одессит понимает, что «безусловно, его сломают. И тогда я его увезу далеко, возможно, в шумящую листвой посадку над лиманом, рядом с дачей, где приведу его в порядок, и буду фотографировать друзей».

Конечно, пианино вряд ли долго продержится в условиях непосредственной близости к морской воде. Но сама задумка довольно необычна.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что собственным пианино обзавелась знаменитая одесская Книжка. Кроме того, пианино установлено в переходе между Стамбульским и Греческим парками.

Фото: Дмитрий Милютин/Фейсбук