На фронте погиб отец-одиночка из Одесской области

На фронте погиб защитник из Одесской области Александр Водолазкин. Он мечтал выучить дочь, которую воспитывал самостоятельно.

Об этом сообщает Саратский поселковый совет.

Александр родился 25 февраля 1983 в поселке Сарата. Окончил местную общеобразовательную школу. Некоторое время работал строителем.

На долю Александра выпало много испытаний, которые он достойно преодолевал. Самостоятельно воспитывал дочь, все делал для того, чтоб она росла в комфортных условиях. Друзья погибшего отмечают, что он был общительным человеком с множеством друзей.

После начала полномасштабной войны России против Украины Александр пошел защищать Украину. Он погиб 9 сентября этого года вблизи населенного пункта Терны Донецкой области.

Прощание с героем прошло сегодня, 20 сентября, на Соборной площади.

Напомним, какой ценой дается освобождение украинских земель: