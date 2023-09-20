На фронті загинув батько-одинак з Одеської області

На фронті загинув захисник із Одеської області Олександр Водолазкін. Він мріяв вивчити дочку, яку виховував самотужки.
Про це повідомляє Саратська селищна рада.
Олександр народився 25 лютого 1983 року у селищі Сарата. Закінчив місцеву загальноосвітню школу. Деякий час працював будівельником.
На Олександра випало багато випробувань, які він гідно долав. Самостійно виховував дочку, все робив для того, щоб вона зростала у комфортних умовах. Друзі загиблого зазначають, що він був товариською людиною з багатьма друзями.
Після початку повномасштабної війни Росії проти України Олександр пішов боронити Україну. Він загинув 9 вересня цього року поблизу населеного пункту Терни на Донеччині.
Прощання з героєм відбулося сьогодні, 20 вересня, на Соборній площі.
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