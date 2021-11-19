На Фонтанской дороге трамвай столкнулся с легковушкой: 17 и 18 маршруты не ходят

Сегодня вечером в районе 5 ст. Большого Фонтана напротив здания МГУ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и легкового автомобиля.

Легковое авто и трамвай столкнулись напротив здания Международного гуманитарного университета в районе 5-й ст. Фонтанской дороги.

Данных о пострадавших пока нет.

Трамвайные маршруты №17 и №18 временно приостановили работу.

Этот инцидент не первый за сегодня с участием трамвая. Утром мы рассказывали об аварии в районе Ярмарочной площади, где из-за технической неисправности трамвай сошел с рельсов. Из-за это временно не ходили трамваи №1и №7 на поселок Котовского.

Еще сегодня сообщалось о столкновении трамвая №28 и легковой машины на улице Тираспольской. В тот раз обошлось без пострадавших.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, как на Черемушках “Мерседес” не уступил дорогу трамваю и чем это закончилось.

Также мы писали, что на Черемушках трамвай насмерть сбил мужчину.

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Фото УСИ