На Фонтанской дороге трамвай столкнулся с легковушкой: 17 и 18 маршруты не ходят

Сегодня вечером в районе 5 ст. Большого Фонтана напротив здания МГУ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и легкового автомобиля.
Легковое авто и трамвай столкнулись напротив здания Международного гуманитарного университета в районе 5-й ст. Фонтанской дороги.
Данных о пострадавших пока нет.
Трамвайные маршруты №17 и №18 временно приостановили работу.
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Этот инцидент не первый за сегодня с участием трамвая. Утром мы рассказывали об аварии в районе Ярмарочной площади, где из-за технической неисправности трамвай сошел с рельсов. Из-за это временно не ходили трамваи №1и №7 на поселок Котовского.
Еще сегодня сообщалось о столкновении трамвая №28 и легковой машины на улице Тираспольской. В тот раз обошлось без пострадавших.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, как на Черемушках “Мерседес” не уступил дорогу трамваю и чем это закончилось.
Также мы писали, что на Черемушках трамвай насмерть сбил мужчину.
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Фото УСИ