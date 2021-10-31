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Возле Дома мебели Mersedes попал под трамвай: 10 маршрут не ходит

Возле Дома мебели Mersedes попал под трамвай: 10 маршрут не ходит

Авария произошла сегодня, 31 октября, на улице Ицхака Рабина. Старенький Mersedes выезжал со стоянки возле магазина АТБ и угодил под трамвай.

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Как сообщает корреспондент «Одесской жизни», дорожно-транспортное происшествие произошло около 15:00. Легковой автомобиль выезжал со стоянки возле супермаркета АТБ на улице Ицхака Рабина.

Водитель не убедился в возможности безопасного проезда, выехал на трамвайные пути, где его и ударил в бок трамвай десятого маршрута.

Данных о пострадавших, как и комментариев полиции пока нет.

Трамваи 10-го маршрута временно не ходят.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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