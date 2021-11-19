В Одессе временно не ходят два трамвая – какие и почему?

Сегодня утром, 19 ноября, в Одессе из-за ДТП с трамваем на в районе Ярмарочной площади временно приостановлено движение трамваев №1 и №7.
Об этом информирует коммунальное предприятие “Одесгорэлектротранс”.
По данным электротранспортников, сошла с рельсов вторая тележка трамвая №7.
Когда движение трамваев будут возобновлено, не уточняется.
Кроме того, как сообщает Телеграм-канал Odessit со ссылкой на КП “Одесгорэлектротранс”, временно изменен маршрут трамвая № 28. Причиной стала утечка газа из трубы на Пастера.
Сейчас трамвай №28 временно курсирует через улицу Тираспольскую.
Напомним, утром 15 ноября в Одессе на Черемушках произошло ДТП с участием автомобиля Mersedes и трамвая.
Ранее в Одессе произошел неприятный инцидент на трамвайной остановке в районе “Молодой гвардии”: из отъезжающего трамвая выпала пожилая женщина.
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