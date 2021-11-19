В Одессе временно не ходят два трамвая – какие и почему?

Сегодня утром, 19 ноября, в Одессе из-за ДТП с трамваем на в районе Ярмарочной площади временно приостановлено движение трамваев №1 и №7.

Об этом информирует коммунальное предприятие “Одесгорэлектротранс”.

По данным электротранспортников, сошла с рельсов вторая тележка трамвая №7.

Когда движение трамваев будут возобновлено, не уточняется.

Кроме того, как сообщает Телеграм-канал Odessit со ссылкой на КП “Одесгорэлектротранс”, временно изменен маршрут трамвая № 28. Причиной стала утечка газа из трубы на Пастера.

Сейчас трамвай №28 временно курсирует через улицу Тираспольскую.

Напомним, утром 15 ноября в Одессе на Черемушках произошло ДТП с участием автомобиля Mersedes и трамвая.

Ранее в Одессе произошел неприятный инцидент на трамвайной остановке в районе “Молодой гвардии”: из отъезжающего трамвая выпала пожилая женщина.

Еще новости по теме: