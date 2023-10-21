На Думской площади прошла очередная акция – чего добиваются одесситы? (фоторепортаж)

Люди в очередной раз пришли с плакатами «ЗСУ в першу чергу!», «Гроші на ЗСУ!», «Зупиніть всі неадекватні тендери».

Участики акции скандировали: «Все для перемоги!», «Гроші на ЗСУ!», «В першу чергу ЗСУ», «Владо, почуй громаду».

Напомним, подобная акция у одесской мэрии состоялась в прошлую субботу, 14 октября. А в целом протест одесситов против неадекватных и несвовременных тендеров длится уже почти два месяца.

Первыми на одиночный протест вышли в августе волонтеры и глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

Но власти пока не слышит одесситов, а СМИ продолжают фиксировать проведение тендеров на ремонты и строительство за сумасшедшие деньги.

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