Новости Одессы и Одесской области

На Думской площади прошла очередная акция – чего добиваются одесситы? (фоторепортаж)

На Думской площади прошла очередная акция – чего добиваются одесситы? (фоторепортаж)

Сегодня, в субботу, 21 октября 2023 года, перед зданием одесской мэрии на Думской площади прошла очередная акция протеста – одесситы не оставляют надежды достучаться до властей и обратить их внимание на помощь военным вместо непонятных тендеров на ремонт зданий.

Люди в очередной раз пришли с плакатами «ЗСУ в першу чергу!», «Гроші на ЗСУ!», «Зупиніть всі неадекватні тендери».

Акция протеста в Одессе 21 октября 2023-2
Акция протеста в Одессе 21 октября 2023-3
Акция протеста в Одессе 21 октября 2023-4
Акция протеста в Одессе 21 октября 2023-5

Участики акции скандировали: «Все для перемоги!», «Гроші на ЗСУ!», «В першу чергу ЗСУ», «Владо, почуй громаду».

Акция протеста в Одессе 21 октября 2023-6
Акция протеста в Одессе 21 октября 2023-7
Акция протеста в Одессе 21 октября 2023-8

Напомним, подобная акция у одесской мэрии состоялась в прошлую субботу, 14 октября. А в целом протест одесситов против неадекватных и несвовременных тендеров длится уже почти два месяца.

Первыми на одиночный протест вышли в августе волонтеры и глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

Но власти пока не слышит одесситов, а СМИ продолжают фиксировать проведение тендеров на ремонты и строительство за сумасшедшие деньги.

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