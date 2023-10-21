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На Думській площі пройшла чергова акція – чого вимагають одесити? (фоторепортаж)

На Думській площі пройшла чергова акція – чого вимагають одесити? (фоторепортаж)

Сьогодні, у суботу, 21 жовтня 2023 року, перед будівлею одеської мерії на Думській площі пройшла чергова акція протесту – одесити не залишають надії достукатися до влади та звернути їхню увагу на допомогу військовим замість незрозумілих тендерів на ремонт будівель.

Люди вкотре прийшли із плакатами «ЗСУ в першу чергу!», «Гроші на ЗСУ!», «Зупиніть всі неадекватні тендери».

Акция протеста в Одессе 21 октября 2023-2
Акция протеста в Одессе 21 октября 2023-3
Акция протеста в Одессе 21 октября 2023-4
Акция протеста в Одессе 21 октября 2023-5

Учасники акції скандували: «Все для перемоги!», «Деньги на ЗСУ!», «Насамперед ЗСУ», «Владо, почуй громаду».

Акция протеста в Одессе 21 октября 2023-6
Акция протеста в Одессе 21 октября 2023-7
Акция протеста в Одессе 21 октября 2023-8

Нагадаємо, подібна акція бiля одеської мерії відбулася минулої суботи, 14 жовтня. А загалом протест одеситів проти неадекватних та невчасних тендерів триває вже майже два місяці.

Першими на одиночний протест вийшли в серпні волонтери та голова благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова. Але влада поки що не чує одеситів, а ЗМІ продовжують фіксувати проведення тендерів на ремонти та будівництво за божевільні гроші.

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