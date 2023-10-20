В Одессе решили строить новый детский сад за 143 миллиона

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на строительство нового детского сада на месте старой типографии, по адресу Пестеля, 4.

Тендер был обнародован 19 октября на сайте госзакупок Рrozorro.

Сумма тендера – 143 млн. гривен, заказчиком является управление капитального строительства Одесского горсовета.

Предложения принимаются до 27 октября, в тот же день состоится аукцион.

Напомним, что еще в 2019 году развалины старой типографии были переданы городскому управлению капитального строительства, и тогда планировали строить садик на 110 мест.

Как ранее писала «Одесская жизнь», в Одессе катастрофически не хватает мест в детских садах. Но из-за низкой посещаемости детей многие кроватки пустуют. В образовательном департаменте изучают возможность предоставить эти места тем, кто в действительно нуждается в очном посещении сада.

Напомним, в Одессе снова будут реставрировать дом Руссова, на ремонт которого мэрия потратила 150 миллионов.

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