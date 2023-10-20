У одесских “монстров” — проблема с банком: одесситов просят помочь

Известный в Одессе и далеко за ее пределами Благотворительный фонд “Корпорация монстров” могут исключить из раздела благотворительность в Монобанк. У одесситов просят помощи.
Об этом в facebook сообщила руководитель фонда Катерина Ножевникова.
У нас есть небольшая проблема, которая может стать большой. Несмотря на то, что с вами собираем ежемесячно миллионы грн, нас могут исключить из раздела благотворительность в монобанк, потому что у нас очень низкая активность в разделе «кэшбек» — сообщила Ножевникова.
По словам Катерины Ножевниковой, это очень важно — в сентябре фонд за средства благотворителей помог ВСУ на 22 млн грн, а за период с февраля 2022 года уже на 318 млн грн и почти половина этих средств прошла через Монобанк и счета.
Поэтому от имени всех монстров, а также всех, кому мы с вами помогаем умоляю одесситов (и не только) помочь и настроить кэшбек на фонд, — подчеркнула руководитель “монстров”.
Как настроить кэшбек:
Также Катерина Ножевникова опубликовала отчет фонда за сентябрь.
22 млн 683 тыс 818 грн — на такую сумму была передана помощь украинским военным и другим нуждающимся в сентябре.
За средства благотворительных взносов были куплены:
- 581 дрон на сумму 16 млн
- 738 аптечек и 30 рюкзаков медика на сумму 3,1 млн грн
- 1 автомобиль и 20 лодок на 531 тыс грн
- 1 млн грн помощи детям и пожилым.
Почти полмиллиона были переданы из рук в руки военным на ремонт автомобилей, мелкого оборудования и расходников для дронов и ретрансляторов, резины и прочего.
Остальные цифры в инфографике:
Напомним, в начале сентября Катерина Ножевникова инициировала протест возле мэрии против нецелесообразных трат городского бюджета во время войны. К протесту присоединились неравнодушные одесситы и жители других городов Украины.
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