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У одесских “монстров” — проблема с банком: одесситов просят помочь

У одесских “монстров” — проблема с банком: одесситов просят помочь

Известный в Одессе и далеко за ее пределами Благотворительный фонд “Корпорация монстров” могут исключить из раздела благотворительность в Монобанк. У одесситов просят помощи.

Об этом в facebook сообщила руководитель фонда Катерина Ножевникова.

 У нас есть небольшая проблема, которая может стать большой. Несмотря на то, что с вами собираем ежемесячно миллионы грн, нас могут исключить из раздела благотворительность в монобанк, потому что у нас очень низкая активность в разделе «кэшбек» — сообщила Ножевникова.

По словам Катерины Ножевниковой, это очень важно — в сентябре фонд за средства благотворителей помог ВСУ на 22 млн грн, а за период с февраля 2022 года уже на 318 млн грн и почти половина этих средств прошла через Монобанк и счета. 

Поэтому от имени всех монстров, а также всех, кому мы с вами помогаем умоляю одесситов (и не только) помочь и настроить кэшбек на фонд, — подчеркнула руководитель “монстров”.

Как настроить кэшбек:

 

Также Катерина Ножевникова опубликовала отчет фонда за сентябрь.  

22 млн 683 тыс 818 грн — на такую сумму была передана помощь украинским военным и другим нуждающимся в сентябре.

За средства благотворительных взносов были куплены:

  • 581 дрон на сумму 16 млн
  • 738 аптечек и 30 рюкзаков медика на сумму 3,1 млн грн
  • 1 автомобиль и 20 лодок на 531 тыс грн
  • 1 млн грн помощи детям и пожилым.

Почти полмиллиона были переданы из рук в руки военным на ремонт автомобилей, мелкого оборудования и расходников для дронов и ретрансляторов, резины и прочего.

Остальные цифры в инфографике:

Напомним, в начале сентября Катерина Ножевникова инициировала протест возле мэрии против нецелесообразных трат городского бюджета во время войны. К протесту присоединились неравнодушные одесситы и жители других городов Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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