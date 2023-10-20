У одесских “монстров” — проблема с банком: одесситов просят помочь

Об этом в facebook сообщила руководитель фонда Катерина Ножевникова.

У нас есть небольшая проблема, которая может стать большой. Несмотря на то, что с вами собираем ежемесячно миллионы грн, нас могут исключить из раздела благотворительность в монобанк, потому что у нас очень низкая активность в разделе «кэшбек» — сообщила Ножевникова.

По словам Катерины Ножевниковой, это очень важно — в сентябре фонд за средства благотворителей помог ВСУ на 22 млн грн, а за период с февраля 2022 года уже на 318 млн грн и почти половина этих средств прошла через Монобанк и счета.

Поэтому от имени всех монстров, а также всех, кому мы с вами помогаем умоляю одесситов (и не только) помочь и настроить кэшбек на фонд, — подчеркнула руководитель “монстров”.

Как настроить кэшбек:

Также Катерина Ножевникова опубликовала отчет фонда за сентябрь.

22 млн 683 тыс 818 грн — на такую сумму была передана помощь украинским военным и другим нуждающимся в сентябре.

За средства благотворительных взносов были куплены:

581 дрон на сумму 16 млн

738 аптечек и 30 рюкзаков медика на сумму 3,1 млн грн

1 автомобиль и 20 лодок на 531 тыс грн

1 млн грн помощи детям и пожилым.

Почти полмиллиона были переданы из рук в руки военным на ремонт автомобилей, мелкого оборудования и расходников для дронов и ретрансляторов, резины и прочего.

Остальные цифры в инфографике:

Напомним, в начале сентября Катерина Ножевникова инициировала протест возле мэрии против нецелесообразных трат городского бюджета во время войны. К протесту присоединились неравнодушные одесситы и жители других городов Украины.

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