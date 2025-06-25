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23 июня 2025 года россияне нанесли ракетный удар по лицею №1 в Белгороде-Днестровском.

Спасатели закончили разбор завалов.

В результате атаки погибли трое сотрудников учебного заведения: завуч Аурика Мельник, завхоз Олег Герасименко и работница столовой Вера Рощина.

Россияне 23 июня цинично атаковали баллистической ракетой Белгород-Днестровский в Одесской области. Под прицелом оказался местный лицей, из-за чего погибли з человека и 14 пострадали. Среди пострадавших — два подростка.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, поисково-спасательные работы завершились. Всего к ликвидации последствий привлекалось:

более 20 единиц пожарно-спасательной техники,

78 спасателей,

кинологические службы.

В профсоюзе образования Белгорода-Днестровского сообщили, что в результате российской атаки в Белгороде-Днестровском погибли трое работников лицея №1: 51-летняя Аурика Мельник, 77-летний Олег Герасименко и 60-летняя Вера Рощина.

Аурика Константиновна Мельник была заместителем директора по учебно-воспитательной работе, учителем, а также любящей матерью и женой. Коллеги вспоминают, что Аурика Константиновна всю жизнь отличалась стойкостью характера, силой духа, жизнерадостностью и оптимизмом.

Олег Федорович Герасименко был заместителем директора Лицея №1 г. Белгорода-Днестровского по хозяйственной работе. Белгорода-Днестровского по хозяйственной работе, надежным работником, а также заботливым мужем, любящим дедушкой, ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. За 27 лет, которые Олег Федорович отработал в учебном заведении, он стал частью образовательной семьи.

Вера Николаевна Рощина была ответственной работницей, которая беспокоилась за чистоту и порядок в Лицее №1, а также была любящей матерью и бабушкой. Веру Николаевну любили ученики и уважали работники заведения.

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