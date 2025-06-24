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Василий Ломаченко отреагировал на обстрел своего родного города — Белгород-Днестровска.

Экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко назвал “циничным” удар по школе в Белгород-Днестровском, где он учился.

«Сегодня трагический день для всех аккерманцев! Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной, а сегодня слезы и горечь! Школа, которую закончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетами! Царство Небесное погибшим! Сил и здоровья выздороветь раненым! Мир всем», — написал аккерманец на своей странице в Facebook.

В то же время Ломаченко воздержался от упоминания России и не указал, кто именно стоит за обстрелом.

23 июня российская баллистическая ракета попала в здание лицея в городе Белгород-Днестровский и полностью его разрушила. В момент удара в помещении находились педагоги и подростки. Три человека погибли, восемь пострадавших остаются на стационарном лечении в больнице.

Напомним, 5 июня 2025 года 37-летний боксер Василий Ломаченко объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

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