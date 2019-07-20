Мукачевский переулок в Одессе превращается в арт-пространство

Недавно «Одесская жизнь» рассказывала, как в крошечном Мукачевском переулке жители превратили ворота и вход в дом в настоящую театральную декорацию. Теперь расскажем о другой стороне этого же переулка. Здесь одесситы украсили пни и стволы старых деревьев: взрослые поражаются, дети вообще в полном восторге.

Это и в самом деле целое арт-пространство: на том, что осталось от старого дерева, люди «поселили» игрушки. Тут вам и динозавры, и тигры, и другие хищники. «Гуляют» себе по пню, который словно вот так необычно вдруг «расцвел». А перед этим остатки дерева были покрыты лаком — и вот вам уже полная диковинка.

Рядом в бочке — диво-кактусы, которые тоже расцвели, на этот раз крупными цветами, и это, представьте, всего лишь стилизация, кажущаяся настоящей. А неподалеку — еще один «пенек», обросший ракушками. Такого не бывает? А красота такая на наших улицах часто бывает?

Сказочный Лесовик, а, может, Домовенок, поглядывает на вас с улыбкой, словно желает всего наилучшего, ну а еще один пенечек «распутился» мультяшными персонажами.

Впрочем, всего не перечислишь, это таки нужно видеть, водить сюда туристов, самим приходить, опыт перенимать.

Вот есть у нас арт-пространства, есть и арт-дворы, а теперь уже можно рассуждать о новом веянии — арт-переулке. Так, глядишь, и до целых улиц дойдем.

Напомним, ранее корреспондент “Одесской жизни” уже наблюдала, как украшают свой двор творческие жители Мукачевского переулка.