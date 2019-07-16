Вход во двор в Мукачевском переулке одесситы превратили в сказку

Корреспондент «Одесской жизни» убедилась, что пришла пора создавать новый туристический маршрут, посвященный воротам города.

А у нас — необыкновенные ворота

Казалось бы, что можно увидеть особенного в воротах? Да, кое-где сохранились аутентичные, давние, где-то устанавливают новые вычурные. Но те, которые превращаются усилиями самих жителей в картинку, — это просто чудо.

Вход во двор в Мукачевском переулке, 1/3 превратился в ожившую сказку. Тут теперь можно просто остановиться и изучать каждую деталь, боясь что-то важное упустить. Это место становится настоящим арт-объектом, что впору не только самому любоваться, но и приводить туристов.

Украшенные арт-признанием в любви к Одессе ворота здесь появились уже несколько лет назад. Но в том-то и «фишка», что жители двора на этом не остановились. Практически каждый месяц появлялось что-то новое. И вот теперь перед нами уже не вход во двор (или в парадную рядом), а целая театральная декорация — и с юмором, и с задумками, в самых разных замыслах красочно реализованных.

Тут вам и народные мотивы, и сердечко, и аисты, и, конечно же, морская тематика, и все это — с искренней любовью к городу.

Вход в парадную теперь украсил влюбленный мужчина с букетом цветов, которого чуть подозрительно рассматривает одесский сытый черный (к деньгам!) кот.

И золотой батон с унитазом

Между парадной и теми самыми воротами — целое панно со «скульптурой». А скульптура-то с намеком. Золотой батон в паре с золотым унитазом! Вам это ничего не напоминает? Унитаз, кстати, служит клумбой. Такой себе кусочек Межигорья с одесским шармом. Композиция эта, появившаяся здесь, однажды «исчезла». Теперь, обновленная, она установлена на новом месте и служит общему делу — поднятию настроения у прохожих.

Впрочем, разве это все? Тут же, среди удивительной чистоты, есть еще и другие «штучки»: инсталляции под почтовые ящики, которые сотворены из старых-старых вещиц. Это ведь наша особенность — из отжившего создать что-то новое. А все вместе, повторюсь, – декорация, приходите кино снимайте, хотя бы любительское.

О настенных рисунках я уже не говорю…

Так кусочек старого тихого переулка был превращен в «конфетку» усилиями жителей двора. Инициатором всего этого, а заодно и «воплотителем» многих идей в жизнь стал житель этого же дома Игорь Красняк.

Хотите увидеть нечто совершенно необычное, целую мега-инсталляцию, созданную и с любовью, и с юмором — вам сюда, в тихий и уютный маленький Мукачевский переулок. И, кстати, поспешите: еще в начале лета все здесь выглядело несколько иначе. Фантазии одесситов бьют фонтаном!

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