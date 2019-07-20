«День тишины» в Одессе не такой уж тихий

Сегодня, за день до выборов парламент, законодательством Украины запрещена любая агитация за кандидатов в депутаты.
Корреспонденты «Одесской жизни» выясняли, соблюдают ли будущие парламентарии закон и убрали ли они свою политическую рекламу.
На многих улицах города в “день тишины” висят агитационные бигборды, развешены листовки и политическая печатная продукция.
Но следует отметить, что на улицах города есть “чистые” бигборды, политическую рекламу с которых, очевидно, убрали накануне.
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