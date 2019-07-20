fbpx

Новости Одессы и Одесской области

«День тишины» в Одессе не такой уж тихий

Сегодня, за день до выборов парламент, законодательством Украины запрещена любая агитация за кандидатов в депутаты.

Корреспонденты «Одесской жизни» выясняли, соблюдают ли будущие парламентарии закон и убрали ли они свою политическую рекламу.

На многих улицах города в “день тишины” висят агитационные бигборды, развешены листовки и политическая печатная продукция.

улица Святослава Рихтера
улица Мельницкая
улица Ицхака Рабина (2)
улица Ицхака Рабина
улица Житомирская
улица Житомирская
улица Дальницкая
Улица Паустовского - угол Добровольского
Улица Паустовского
Улица Паустовского, 29
улица Генерала Бочарова

Но следует отметить, что на улицах города есть “чистые” бигборды, политическую рекламу с которых, очевидно, убрали накануне.

 

 

 

 

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить