10 февраля

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Не путайте, пожалуйста!..

Фото дня в Одессе: объявление

11 февраля

Парк Марка Твена: готовимся ко Дню Святого Валентина:

Фото дня в Одессе: в парке Марка Твена

12 февраля

Раны Одессы: Бристоль…

Фото дня в Одессе: Бристоль

13 февраля

Середина февраля: наконец-то приобрел елочку!..

Фото дня в Одессе: елочка

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14 февраля

Даже игрушки сегодня признаются в любви:

Фото дня в Одессе: влюбленные игрушки

15 февраля

Февраль таки напомнил одесситам, что он – зима:

Февраль в Одессе, Фото дня

16 февраля

На одесском бульваре Военно-морских сил:

Фото дня в Одессе: ну бульваре Военно-морских сил

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