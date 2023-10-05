Новости Одессы и Одесской области

Труханов объяснил путину, почему выражение «Одесса – русский город» – это оскорбление

Труханов объяснил путину, почему выражение «Одесса – русский город» – это оскорбление

Время от времени россияне, от простого солдата, до вождя русских фашистов путина, “пускают слюни” на Одессу. Так им хочется завладеть нашим городом. Но мэр четко объяснил рашистам, что Одессы агрессорам не видать.  

На своей странице в facebook Геннадий труханов упомянул, что российский диктатор снова вспомнил про Одессу. Мол, наш город — «российский и немного еврейский». 

Мэр Одессы написал:

Отвечу на понятном для россиян языке.

За это время вы так ничего и не поняли за Одессу. 

Может, потому она для вас — АдЭса. 

Одесса — свободный  город. А значит — Украинский.

И именно вы сделали так, чтобы в каждом первом одессите была ненависть ко всему русскому. 

За тысячи невинно убитых. 

За разрушенные города, дома и судьбы.

За уничтоженную вашей ракетой одесскую святыню — Спасо- Преображенский кафедральный собор. 

За сегодняшнюю Харьковщину.

И вам все мало. 

Да, Одесса — это свободный украинский город, для которого словосочетание «русский город» — хуже любого другого оскорбления.  

Будьте уверены: там, наверху, вам уже вынесен приговор.  

Наши Вооруженные Силы приведут его в исполнение. 

Правда победит. Украина победит.

Слава Украине!

пост Труханова, что Одесса- это Украина

Пост мэра Геннадия Труханова, где тот объясняет путину и россиянам, что Одесса – это Украина, и почему выражение «Одесса – русский город» – оскорбление для каждого одессита.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что россиянам не нравится, что несмотря на их регулярные обстрелы  инфраструктуры Одесской области, порты продолжают работать и зерновой коридор продолжил свое существование без россии. Поэтому пропагандист соловьев призывает «утюжить» Одессу и Николаев (другими словами — стирать с лица земли) .

Читайте также об интервью Геннадия Труханова итальянской газете, в котором он заявил, что не поддерживает идею демонтажа памятника Екатерине (уже снесен, — ред.), зато поддерживает возвращение Крыма Украине путем переговоров с россией.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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