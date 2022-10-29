Судьба памятника Екатерине II: путин своими речами подтолкнул одесситов к его к сносу

Главарь террористической организации российская федерация путин в своих разглагольствованиях опять обозвал Одессу адэсой и сказал, что украинцы не в силах снять памятник российкой императрице.

Ранее путин, выступая на Валдайском форуме, заявил, что Екатерина Вторая основала Одессу и «националисты не решаются» снести памятник ей.

Заявление террориста номер один в мире путина прокомментировал 28 октября в эфире Всеукраинского телемарафона новостей спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Надо поблагодарить, конечно, с некоторой иронией, это чудовище (путина – ОЖ), которое 27 октября выступало где-то там на Валдае. Он окончательно, мне кажется, в этом вопросе (демонтаж памятника Екатерине II в Одессе – ред.) поставил точку, если кто-то еще сомневался. Помним эту цитату: «радикальные националисты не могут даже снять Екатерину, которая основала – ну лжет, как обычно – Одессу. Видите, стоит…», – сказал Братчук.

Он отметил, что такие заявления путина должны побудить одесские городские власти к более решительным действиям в отношении демонтажа монумента.

По словам Сергея Братчука памятник Екатерине II в Одессе является явно «российским имперским нарративом».

Напомним, что 20 октября завершился опрос жителей Одессы на официальном сайте города относительно судьбы памятника. В нем приняли участие 7 796 одесситов, ответивших на семь вопросов организаторов, причем 50,2% жителей (3 914 участников) высказались за вариант демонтажа памятника.

Принять окончательное решение, сносить или нет монумент должны принять депутаты Одесского городского совета.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, почему многие одесситы выступают за снос памятника, и почему этот вопрос вызывает такие острые дискуссии в городе.