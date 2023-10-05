Труханов пояснив путіну, чому вираз “Одеса – російське місто” – це образа

На своїй сторінці у facebook Геннадій Труханов написав, що російський диктатор знову згадав про Одесу. Мовляв, наше місто – «російське і трохи єврейське».

Мер Одеси сказав:

Відповім зрозумілою для росіян мовою.

За цей час ви так нічого і не зрозуміли за Одесу.

Може, тому вона для вас – Адеса.

Одеса – вільне місто. А значить – українська.

І саме ви зробили так, щоб у кожному першому одесите була ненависть до всього російського.

За тисячі безневинно вбитих.

За зруйновані міста, будинки та долі.

За знищену вашою ракетою одеську святиню – Спасо-Преображенський кафедральний собор.

За сьогоднішню Харківщину.

І вам все мало.

Так, Одеса – це вільне українське місто, для якого словосполучення «російське місто» – гірше будь-якої іншої образи.

Будьте впевнені: там, нагорі, вам вже винесено вирок.

Наші Збройні Сили приведуть його до виконання.

Правда переможе. Україна переможе.

Слава Україні!