Труханов пояснив путіну, чому вираз “Одеса – російське місто” – це образа

Іноді росіяни, від простого солдата, до вождя російських фашистів путіна, “пускають слину” на Одесу. Так їм хочеться заволодіти нашим містом. Але мер чітко пояснив, що Одеси рашистам не бачити.
На своїй сторінці у facebook Геннадій Труханов написав, що російський диктатор знову згадав про Одесу. Мовляв, наше місто – «російське і трохи єврейське».
Мер Одеси сказав:
Відповім зрозумілою для росіян мовою.
За цей час ви так нічого і не зрозуміли за Одесу.
Може, тому вона для вас – Адеса.
Одеса – вільне місто. А значить – українська.
І саме ви зробили так, щоб у кожному першому одесите була ненависть до всього російського.
За тисячі безневинно вбитих.
За зруйновані міста, будинки та долі.
За знищену вашою ракетою одеську святиню – Спасо-Преображенський кафедральний собор.
За сьогоднішню Харківщину.
І вам все мало.
Так, Одеса – це вільне українське місто, для якого словосполучення «російське місто» – гірше будь-якої іншої образи.
Будьте впевнені: там, нагорі, вам вже винесено вирок.
Наші Збройні Сили приведуть його до виконання.
Правда переможе. Україна переможе.
Слава Україні!
Раніше “Одеське Життя” писало, що росіянам не подобається, що незважаючи на їх регулярні обстріли інфраструктури Одеської області, порти продовжують працювати і зерновий коридор продовжив своє існування без росії. Тому пропагандист соловйов закликає «утюжити» Одесу та Миколаїв (іншими словами – зтерти з лиця землі).
Читайте також про інтерв’ю Геннадія Труханова італійській газеті, в якому він заявив, що не підтримує ідею демонтажу пам’ятника Катерині (вже знесено, – ред.), натомість підтримує повернення Криму Україні шляхом переговорів із росією.
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