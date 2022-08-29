Мэр Труханов высказался о сносе памятника Екатерине II и переговорах с рф

Городской голова Одессы Геннадий Труханов дал интервью итальянской газете, в котором заявил, что он не поддерживает идею демонтажа памятника Екатерине, зато поддерживает возвращение Крыма Украине путем переговоров с россией.

Геннадий Труханов дал интервью итальянской газете Corriere della Sera. На сайте издания появились выдержки из него.

В интервью мэр высказал свою позицию по нескольким спорным вопросам. Так, он заявил, что не поддерживает идею демонтировать памятник Екатерине II.

Я против сноса статуй. Даже если мы разрушаем памятники, история от этого не изменится. Знаю, что собрана петиция с 25 тысячами подписей, но я жду. С такой логикой мне также убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла,

— сказал он.

Что касается возвращения Украине Крыма, в этом вопросе, по мнению Геннадия Труханова, оба государства должны идти путем переговоров:

Я считаю, что важно действовать политически, ведь на кону жизни миллионов людей. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Очевидно, я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации

На вопрос относительно того, угрожает ли Одессе захват российской армией, мэр ответил, что да – ведь Путин одержим Одессой:

Да, он попробует еще — он одержим нашим городом. Он не хочет его бомбить, как Харьков, он требует его целым. Я не пессимист, верю, что мы в итоге победим. Но война остается долгой, тяжелой. Наше наступление на Херсон идет медленно, и Путин продолжает надеяться на окружение Одессы с севера для соединения с «Приднестровьем».

Отметим, ранее заместитель городского головы Одессы Олег Брындак в интервью телеканалу «Дождь» делал противоположные заявления: он сказал, что памятник Екатерине был установлен под кураторством ФСБ, и для россии Одесса вовсе не особый город, и они не пощадят его при штурме, если до этого дойдет.