Новости Одессы и Одесской области

Россиянам за оккупацию Одессы обещают по участку нашей земли (видео)

Россиянам за оккупацию Одессы обещают по участку нашей земли (видео)

Российских военных продолжают мотивировать всеми способами к службе в армии рф. В этот раз российская пропаганда сняла видео, будто они уже “захватили Одессу” и строят планы здесь остаться.

Видеоролик появился в одесских пабликах.

Под музыку Утесова “У Черного моря” на берегу общаются двое оккупантов — мирная обстановка, вокруг слышен только плеск волн. Похоже, россияне до сих пор надеются, что в Одессе их ждут с цветами и без сопротивления.

Один из первых кадров на видео — девушка, читающая Пушкина. И пока в Одессе идут дебаты, нужен ли памятник российского поэта на нашей земле, россияне продвигают нарратив, что мы один народ и с единой культурой.

На видео российские солдаты обсуждают, что скоро в Одессе тоже будут выборы. Один из них заявляет, что останется в нашем городе, поскольку отсюда его родня. И он считает, что таким образом вернулся домой. 

За то что он участник СВО, ему государством положено гектар земли. А за то что убивал украинцев и захватывал их села и города — в первую очередь.

Оккупанты рассуждают, что в Одессе они останутся до победы. Также заговорили о том, что дед завещал дойти до Берлина. Россияне не оставляют надежд захватить как можно больше территорий и посеять на них “русский мир”.

И заканчивается видео с той же книгой Пушкина — только теперь российские оккупанты вместе с героиней видеоролика читают произведения российского поэта.

Видео было снято с целью привлечения россиян к службе в армии. За убийство украинцев и захват Одессы оккупантам обещают по гектару земли. 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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